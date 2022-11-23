Кард UFC 284 Махачев — Волкановски, Уиттакер — Коста, участники, кто дерется 12 февраля, весь список бойцов

В начале 2023 года, в Австралии (Перт) на RAC Арена пройдет один из главных турниров года в ММА — UFC 284, в главном бое которого пройдет первая для Ислама Махачева защита титула в легком весе. Против него на бой выйдет чемпион полулегкого веса и №1 P4P UFC Алекс Волкановски. Алекс поднимается в весе ради попытки завоевать второй чемпионский пояс в организации.

В со-главном событии вечера состоится не менее долгожданный бой между Робертом Уиттакером и Паоло Костой в рамках средней весовой категории.

Кард UFC 284

Ислам Махачев — Александр Волкановски

Роберт Уиттакер — Пауло Коста

Джош Эмметт — Яир Родригес

Кай Кара-Франс — Алекс Перез

Тайсон Педро — Миньян Чжан

Джимми Крут — Алонзо Менифилд

Джошуа Кулибао — Мелсик Багдасарян

Джастин Тафа — Паркер Портер

Дон Шэнис — Джек Дженкинс

Шеннон Макклеллан — Клейдсон Родригес

Где смотреть UFC 284

Прямую трансляцию турнира покажут: