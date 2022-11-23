Кард UFC 284 Махачев — Волкановски, Уиттакер — Коста, участники, кто дерется 12 февраля, весь список бойцов

Теги UFC Ислам Махачев Алекс Волкановски Кай Кара-Франс UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

В начале 2023 года, в Австралии (Перт) на RAC Арена пройдет один из главных турниров года в ММА — UFC 284, в главном бое которого пройдет первая для Ислама Махачева защита титула в легком весе. Против него на бой выйдет чемпион полулегкого веса и №1 P4P UFC Алекс Волкановски. Алекс поднимается в весе ради попытки завоевать второй чемпионский пояс в организации.

В со-главном событии вечера состоится не менее долгожданный бой между Робертом Уиттакером и Паоло Костой в рамках средней весовой категории.

Кард UFC 284

Где смотреть UFC 284

Прямую трансляцию турнира покажут:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • по подписке Fight Pass
  • основной кард начнется в 06:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 04:00 по Мск
  • начало турнира в 02:15 по Мск

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