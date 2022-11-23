Кард UFC 284 Махачев — Волкановски, Уиттакер — Коста, участники, кто дерется 12 февраля, весь список бойцов
В начале 2023 года, в Австралии (Перт) на RAC Арена пройдет один из главных турниров года в ММА — UFC 284, в главном бое которого пройдет первая для Ислама Махачева защита титула в легком весе. Против него на бой выйдет чемпион полулегкого веса и №1 P4P UFC Алекс Волкановски. Алекс поднимается в весе ради попытки завоевать второй чемпионский пояс в организации.
В со-главном событии вечера состоится не менее долгожданный бой между Робертом Уиттакером и Паоло Костой в рамках средней весовой категории.
Кард UFC 284
- Ислам Махачев — Александр Волкановски
- Роберт Уиттакер — Пауло Коста
- Джош Эмметт — Яир Родригес
- Кай Кара-Франс — Алекс Перез
- Тайсон Педро — Миньян Чжан
- Джимми Крут — Алонзо Менифилд
- Джошуа Кулибао — Мелсик Багдасарян
- Джастин Тафа — Паркер Портер
- Дон Шэнис — Джек Дженкинс
- Шеннон Макклеллан — Клейдсон Родригес
Где смотреть UFC 284
Прямую трансляцию турнира покажут:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке Fight Pass
- основной кард начнется в 06:00 по Мск
- прелимы начнутся в 04:00 по Мск
- начало турнира в 02:15 по Мск
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