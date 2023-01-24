Где смотреть бой Махачев — Волкановски на UFC 284: как и где посмотреть прямую трансляцию 12 февраля

Ночью 12 февраля 2023 года на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В титульном бою состоится сражение между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в легком весе.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, а на сегодняшний день в активе спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также занимает 2 строчку официального рейтинга независимо от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 22 октября 2022 года на UFC 280 против бразильца Чарльза Оливейры. Ислам Махачев выиграл бой болевым приемом.

Александр Волкановски — австралийский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 25 побед и 1 проигрыш. На данный момент боец является чемпионом UFC в полулегком весе и находится на 1 строчке рейтинга независимо от веса. Предыдущий бой спортсмена был проведен 2 июля прошлого года на UFC 276, его противником был американец Макс Холлоуэй. В этой схватке Александр Волкановски одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Махачев – Волкановски UFC 284