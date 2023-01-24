Во сколько бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски на UFC 284: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 12 февраля

В ночь с субботы на воскресенье 12 февраля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который будет проведен на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия. В главном событии состоится сражение между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в легком весе.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). В течение 12 лет является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в активе спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. Сейчас Ислам является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также занимает 2 строчку официального рейтинга независимо от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 22 октября 2022 года на UFC 280 против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC. Ислам Махачев выиграл бой болевым приемом.

Александр Волкановски — австралийский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 25 побед и 1 проигрыш. На данный момент боец является чемпионом UFC в полулегком весе и находится на 1 строчке рейтинга независимо от веса. Предыдущий бой спортсмена был проведен 2 июля прошлого года на UFC 276, его противником был американец Макс Холлоуэй. В этой схватке Александр Волкановски одержал победу единогласным решением судей и защитил свой титул чемпиона.

Во сколько смотреть бой Махачев – Волкановски