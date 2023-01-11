Прогноз на бой Махачев — Волкановски на UFC 284: кто победит в бое Ислам Махачев — Алекс Волкановски 12 февраля

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев будет защищать титул легкого веса промоушена в бою против Алекса Волкановски.

Аналитики букмекеров абсолютно не верят в победу Волкановски над Махачевым. Коэффициент на победу австралийца составляет в среднем 4.20, когда напротив россиянина стоит значение в 1.20. Логика в этом есть: Алекс – представитель полулегкого веса (до 65 кг), ниже Ислама на 10 см, и значительно уступает в борцовских навыках.

Также Махачев возымел некую ауру непобедимости, деклассировав Оливейру, который за 2021 год буквально снес главных топов легкого дивизиона – Чендлера, Порье и Гейджи. Трудно выделить преимущество Волкановски над Исламом. Однако, если смотреть на послужной список, то можно заметить, что у австралийца была более серьезная оппозиция и последние пять его боев были чемпионскими – с пятираундовой дистанцией. Алекс сумел трижды перебить одного из лучших боксеров UFC – Макса Холлоуэя, доминировал над опаснейшим грепплером в лице Брайана Ортеги и буквально сломал мощнейшего рубаку – Корейского Зомби.

Из этого можно сделать вывод, что Волкановски точно не относится к числу тех, кто будет опасаться чего-то в Махачеве. Не исключено, что он будет идти вперед и работать первым номером, надеясь, что его физическая мощь поможет нивелировать проходы Ислама. Если кто-то ставит на то, что Махачеву якобы будет комфортно работать в стойке за счет преимущества в антропометрии, прошу заметить, что рост Холлоуэя 1.80 см. Конечно, Макс уступает Исламу в размахе рук на 3 см, но он – первоклассный ударник, к которому Волкановски нашел нужные ключи.

Практически все соперники Алекса выделяли его защиту от проходов и умение подняться на ноги, но, опять же, его прошлые оппоненты – исключительно полулегковесы. Но самое главное – Волкановски всерьез не встречался с представителями школы Абдулманапа Нурмагомедова, чья уникальная, в чем-то прямолинейная борьба застовала своих противников врасплох.

Котировки букмекеров на этот бой – несправедливы к Алексу, однако то, что Махачев явный фаворит – трудно поспорить.

Прогноз на бой Махачев – Волкановски: победа Махачева.