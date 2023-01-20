Во сколько UFC 284 Махачев — Волкановски, время начала основного карда и турнира 12 февраля

В воскресенье 12 февраля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 284, который будет проведен на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия. В главном бою состоится схватка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (чемпион легкого веса). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, а на сегодняшний день в активе спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также он занимает 2 строчку официального рейтинга независимо от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 22 октября 2022 года против Чарльза Оливейры. В этом бою Ислам Махачев одержал победу болевым приемом и в бое с Волкановски проведет свою первую защиту титула.

Александр Волкановски — австралийский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). На протяжении 10 лет боец выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на его счету 25 побед и 1 проигрыш. На сегодняшний день боец является чемпионом UFC в полулегком весе и находится на 1 строчке рейтинга независимо от веса. Предыдущий бой спортсмена был проведен 2 июля 2022 года, его противником был Макс Холлоуэй. В этой схватке Александр Волкановски победил единогласным решением судей.

В со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригезом (14–3–0, 1 нз) и Джошем Эмметом (18–2–0) за титул временного чемпиона.

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