Где смотреть UFC 284 Махачев — Волкановски, Родригес — Эммет: во сколько прямая трансляция 12 февраля

Ночью 12 февраля на арене «RAC Arena» в Перте, Австралия состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном бою Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, а на сегодняшний день в активе спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также занимает 2 строчку официального рейтинга независимо от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 22 октября 2022 года против Чарльза Оливейры. В этом бою Ислам Махачев одержал победу болевым приемом.

Александр Волкановски — австралийский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 25 побед и 1 проигрыш. На данный момент боец является чемпионом UFC в полулегком весе и находится на 1 строчке рейтинга независимо от веса. Предыдущий бой спортсмена был проведен 2 июля 2022 года, его противником был Макс Холлоуэй. В этой схватке Александр Волкановски одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Яиром Родригесом (14–3–0, 1 нз) и Джошем Эмметом (18–2–0) за титул временного чемпиона.

Где смотреть UFC 284

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск

прелимы в 04:00 по мск

начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 284

Онлайн-трансляция UFC 284

Прогноз на бой Махачев – Волкановски