Дэйна Уайт про срыв боя Прохазка – Тейшейра: «Нам повезло, что в карде присутствует такой парень, как Анкалаев»

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не получил возможность побороться за титул в полутяжелом весе.

снялся с реванша против Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча. За вакантный пояс подерутся и .

«Мы предложили Гловеру бой против Анкалаева. По какой-то причине он не захотел драться, поэтому мы решили двигаться дальше.

Если нам не удалось провести реванш между Прохазкой и Тейшейрой, то нам повезло, что в карде присутствует такой парень, как Анкалаев.

У Магомеда вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории полутяжелого дивизиона UFC, а Блахович является большим чемпионом.

Все встало на свои места, как и должно быть. Между Магомедом и Яном тоже отличный бой, и теперь парни поборются за титул», – сказал Уайт.

Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»

Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс