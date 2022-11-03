Пауло Коста: «Мой жалкий контракт с UFC истекает через несколько месяцев. В городе появится новый боксер!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Пауло Коста намекнул на уход из промоушена.

«Мой жалкий контракт с UFC истекает через несколько коротких месяцев. В городе появится новый боксер!» – написал бразилец.

11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия) у Косты запланирован бой с Робертом Уиттакером.

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