Тренер Чимаева: «Мы можем подраться с Пауло Костой на UFC 283 в Бразилии»

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Алан Насименто, тренер Хамзата Чимаева по джиу-джитсу, сообщил, что шведский боец чеченского происхождения может подраться с Пауло Костой на UFC 283 в Бразилии.

«Если UFC хочет, мы может это сделать. UFC – это компания, которая стремится к большим цифрам, которая хочет результатов, которая хочет продавать. Поэтому я верю, что если UFC захочет, они получат этот бой», – сказал Насименто.

UFC 283 состоится 21 января в Рио-де-Жанейро. Главным событием турнира станет бой Дейвесона Фигередо и Брендона Морено.

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