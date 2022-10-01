Пауло Коста: «Чимаев напуган и не будет драться со мной. Никогда»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бразильский средневес UFC Пауло Коста считает, что швед Хамзат Чимаев не хочет с ним драться.

«Чимаев постарается избежать этого боя, как сможет. Я думаю, что он не будет драться со мной.

Он напуган и не будет драться со мной, никогда. Он постарается избегать меня, насколько сможет… Я не удивлен.

Я бы подрался с Робертом Уиттакером в январе. Врачи говорят, что я смогу вернуться в январе. Думаю, это потрясающий бой», – сказал Коста.

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