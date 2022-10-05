Эдди Хирн: «Джошуа хочет вернуться 17 декабря. Мы подбираем место для возрождения Эй Джея»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн назвал вероятную дату следующего боя экс-чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Бой с Тайсоном Фьюри не может быть организован сейчас. Его можно было бы сделать, я в этом уверен на 100%.

Но мистер Фьюри категорически сказал нам, что поединок мертв. Я знал, что он ни за что не согласится драться с Джошуа.

Сейчас мы подбираем место для возрождения Эй Джея. 17 декабря – дата, которая нам нравится, хотя, с точки зрения места проведения боя, не самый лучший вариант.

Энтони хочет вернуться и много работает для этого», – сказал Хирн.

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