Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри считает Дерека Чисору не слабее Александра Усика.
«Усик побил Энтони Джошуа, так? И он сделал это достаточно легко, а Чисора в свое время поджимал Усика, это был равный бой.
Так что если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне.
Давным-давно я дважды победил Дерека, но я также дважды побил Деонтея Уайлдера, а затем устроил с ним реванш.
Я гарантирую, что в мине нет ни одного человека, который не хочет увидеть наш четвертый бой с Уайлдером, хотя я побил его трижды», – сказал Фьюри.
Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.
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