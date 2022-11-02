Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»

Чемпион WBC в тяжелом весе считает не слабее .

«Усик побил Энтони Джошуа, так? И он сделал это достаточно легко, а Чисора в свое время поджимал Усика, это был равный бой.

Так что если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне.

Давным-давно я дважды победил Дерека, но я также дважды побил Деонтея Уайлдера, а затем устроил с ним реванш.

Я гарантирую, что в мине нет ни одного человека, который не хочет увидеть наш четвертый бой с Уайлдером, хотя я побил его трижды», – сказал Фьюри.

Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

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