Сауль Альварес в мае 2023-го может подраться с Джоном Райдером в Великобритании

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что британский боксер Джон Райдер после победы над Заком Паркером является обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Я так рад за Джона Райдера! С тех пор как он победил Дэниела Джейкобса, мы ждали этого действительно большого боя. Я уже написал Эдди Рейносо [тренеру и менеджеру Альвареса], чтобы сказать: «Джон Райдер – обязательный претендент, давайте сделаем это в мае на «Эмирейтс». Это был бы бой мечты для Райдера, он этого заслуживает.

Он очень хороший боец. Приезд Канело в Великобританию стал бы невероятным событием. Посмотрим, сможем ли мы это устроить», – сказал Хирн, уточнив, что поединок может состояться в мае 2023-го.

В команде Бивола сообщили, что реванш с Канело состоится в сентябре-октябре 2023-го

Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»