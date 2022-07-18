Эдди Хирн: «Для реванша с Канело Биволу сначала придется пройти Буатси и Рамиреса»

Промоутер Эдди Хирн назвал условия, при которых чемпион WBA в полутяжелом весе проведет реванш с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Для реванша с Канело Биволу, скорее всего, сначала придется пройти Буатси и Рамиреса, или наоборот.

Второй бой Бивола и Канело не высечен на камне, потому нельзя сидеть и ждать до мая. Это невозможно.

В таких поединках всегда есть риск. Надеюсь, что у Сауля и Геннадия Головкина получится великолепный бой в сентябре, и если Канело выиграет, он с энтузиазмом будет ждать реванша.

Но и Бивол будет драться. Не забывайте, что он хочет поединок с Артуром Бетербиевым», – сказал Хирн.

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