Эдди Хирн: «Не исключаю, что Бивол спустится в суперсредний вес, чтобы побороться за титулы Канело»

Промоутер Эдди Хирн считает, что реванш и Сауля Альвареса нужно проводить в суперсреднем весе.

«Нужно посмотреть, как Дмитрий справится со следующим соперником. Думаю, что поражение в поединке с Биволом всегда будет преследовать Канело.

Он хочет отомстить Биволу. Сомневаюсь, что Альварес рассматривает 175 фунтов, как весовую категорию, в которую он хочет вернуться и выиграть пояса.

Канело всем сердцем хочет, чтобы Рамирес победил, но также желает победы Биволу, чтобы у него была возможность отомстить.

Я не исключаю, что Бивол спустится в суперсредний вес, чтобы побороться за абсолютный титул. Думаю, он этого хочет.

Но давайте сначала посмотрим, чем закончится бой Бивола и Хильберто Рамиреса», – сказал Хирн.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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