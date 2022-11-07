Хирн – о возвращении Канело: «Нет причин, почему он не может подраться в мае»

Британский боксерский промоутер заявил, что абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес может вернуться в ринг в конце весны 2023 года.

«Я разговаривал с Саулем несколько дней назад, и он сказал, что может приступить к тренировкам через два месяца после успешной операции на кисти.

Поэтому нет причин почему он не может провести бой в мае, но это зависит от того, с кем он хочет боксировать», – сказал Хирн.

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