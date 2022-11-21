Дерек Чисора: «Фьюри был лучшим бойцом, когда я последний раз дрался с ним. Я же стал лучше»
Британский тяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от третьего боя с Тайсоном Фьюри.
«Фьюри – хороший боксер, если не бездельничает. Он хорош в том, что делает, а я хорош в том, что делаю я. Посмотрим, как все сложится.
Думаю, что Фьюри был лучший бойцом, когда я в последний раз дрался с ним. Я же стал лучше.
Когда я в последний раз боксировал с ним, он был в ударе», – сказал Чисора.
В 2011-м Чисора проиграл Фьюри единогласным решением судей, а в 2014-м угол британца отказался от боя после десятого раунда.
Третий бой Фьюри и Чисоры пройдет 3 декабря в Лондоне.
Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»
Усик про бой Фьюри и Чисоры: «Думаю ли я, что Тайсон боится меня? Я это знаю»
Комментарии