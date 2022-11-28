Бой Фьюри и Чисоры все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 3 на 4 декабря на арене «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксерский вечер, в главном событии которого пройдет третий бой чемпиона WBC в тяжелом весе и .

Где смотреть и во сколько бой Фьюри и Чисоры?

Начало боксерского вечера в 23:00 по московскому времени. Бой Фьюри и Чисоры начнется не раньше 01:00. Бой покажут на ESPN+. Информации о трансляции поединка на территории России на данный момент нет.

Кард турнира

Помимо Фьюри и Чисоры, на ринге встретятся:

(Великобритания) – Кевин Лерена (ЮАР)

Айвен Менди (Франция) – (Украина)