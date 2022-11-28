Бой Фьюри и Чисоры все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Дерек Чисора Денис Беринчик бокс Даниэль Дюбуа Фьюри - Чисора Бокс/MMA/UFC

В ночь с 3 на 4 декабря на арене «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксерский вечер, в главном событии которого пройдет третий бой чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Где смотреть и во сколько бой Фьюри и Чисоры?

Начало боксерского вечера в 23:00 по московскому времени. Бой Фьюри и Чисоры начнется не раньше 01:00. Бой покажут на ESPN+. Информации о трансляции поединка на территории России на данный момент нет.

Кард турнира

Помимо Фьюри и Чисоры, на ринге встретятся:

Даниэль Дюбуа (Великобритания) – Кевин Лерена (ЮАР)

Айвен Менди (Франция) – Денис Беринчик (Украина)

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