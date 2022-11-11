Чемпион UFC в полулегком весе рассказал про план на бой с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Мысленно я уже готов к тому, что Махачев уложит меня на настил. Я всегда готовлюсь к такому, но в этом случае есть много предпосылок к тому, чтобы это произошло.

Но со мной будет нелегко, и Исламу будет непросто сделать то, что он планирует. Также меня тяжело удержать в партере, мои короткие ноги мне помогают в этом.

Люди говорят, что Ислам разносторонний боец, но давайте посмотрим, насколько он универсален. Потому что я смогу встать на ноги, и тогда мы проверим, так ли он хорош в стойке, как говорят люди.

Да, он попытается меня переводить, но в итоге ему придется драться со мной в стойке», – сказал Волкановски.

Бой Волкановски и Махачева может состояться 11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия).

Волкановски про бой с Махачевым: «Не беспокойтесь об этом»

Ислам Махачев: «Скоро будут хорошие новости»