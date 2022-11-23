Хавьер Мендес: «Махачев начнет полноценный тренировочный лагерю к бою с Волкановски через два месяца»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал о подготовке чемпиона UFC в легком весе к бою с Алексом Волкановски.

«Ислам настоящий профессионал. Он знает, когда можно развлекаться, а когда нет. Сейчас, я думаю, он наслаждается плодами своего труда.

Я видео его на гонках Формулы-1, видел в компании принца Дубая. Я за него счастлив. Он очень усердно работал.

Поверьте мне, Ислам всегда тренируется. Он любит находиться в хорошей физической форме. Полноценный тренировочный лагерь к бою с Волкановски, я думаю, он начнет через два месяца», – сказал Мендес.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит 284 в Перте (Австралия).

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