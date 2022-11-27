Адесанья – о бое Махачева и Волкановски: «Я могу поставить дом на Алекса»

Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья заявил, что уверен в победе над в поединке за титул в легком весе.

«Я не самый лучший борец, но даже с моим преимуществом в габаритах, я не мог удержать его. Это тяжело сделать.

Он всегда находит путь, как выкрутиться. Он хитрый и опытный боец. К тому же у него очень хорошо поставленный удар руками и ногами.

Ислам – велик. Эти ребят-дагестанцы знают, что делают, но я действительно могу поставить на Алекса свой дом. Волкановски просто другой», – сказал Исраэль.

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