Василевский – о позиции Минеева по СВО: «Нельзя хайповать на этих вещах»
Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о возможном призыве чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева в зону проведения военной операции на Донбассе.
Напомним, что Минеев получил повестку по мобилизации в сентябре, однако он все еще не убыл в расположение воинской части.
«Если он идет на СВО, то, наверное, он так решил. У него есть история с братом, внутренние переживания. Это его выбор.
Но если же это делается ради хайпа, то это очень плохо. На таких вещах нельзя хайповать. Если это все пиар-ход, то обернется он в плохую сторону», – сказал Василевский.
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