Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе резко ответил на критику в соцсетях из-за позиции бойца по специальной военной операции на территории Донбасса.

Минеев еще в сентябре получил повестку по мобилизации, выразив готовность отправиться в зону боевых действий. При этом спортсмен все еще не убыл в расположение воинской части.

«Проанализировал этих людей, кто это пишет. Это либо боты из Украины, которые активно газуют за всю эту укронацистскую историю, либо те, кто сбежал от СВО.

Те, которые пытаются оправдать свои трусливые поступки: «А тут, оказывается, есть Минеев, который пиарится». Либо это люди, которым мысли обо мне не дают покоя.

Я даже не удивлюсь тому, что больше половины из этих людей – это те, кто убежали от мобилизации в соседние страны: в Казахстан, Армению, Грузию.

Куда там эти черти самокатные уехали? Да пусть они пишут, что хотят. Половина людей просто завидует, а другие пытаются оправдать свои стыдливые и трусливые поступки», – сказал Минеев.

Минеев раскритиковал москвичей: «Идет мобилизация и СВО, а люди на Патриках кофе пьют»

Минеев сообщил, что после боя с Родригесом уйдет на фронт: «Не могу взять и просто отсидеться, хотя у меня есть законная бронь»