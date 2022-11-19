Камил Гаджиев: «За месяц в Мариуполе Минеев деградировал как спортсмен»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев остался недоволен физическими кондициями чемпиона среднего дивизиона Владимира Минеева.

Накануне Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Фернандо Родригеса. Бой прошел по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба Рен ТВ».

«Хочется, чтобы Владимир быстрее в спорт вернулся. У него не получится тренироваться там, где он будет находиться.

Кто что бы ни говорил. Считаю, что за месяц в Мариуполе он деградировал как спортсмен.

Как по мне, прямо сейчас Вова пребывает не в самой лучшей форме, честно говоря. Тренировки в Мариуполе неполноценные», – считает Гаджиев.

Владимир Минеев нокаутировал Фернандо Родригеса в третьем раунде

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