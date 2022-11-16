Минеев – о хейтерах: «Это либерастия, которой дашь подсрачник и пыль из карманов пойдет»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о критиках в интернете.

По мнению бойца, написанием негативных комментариев в соцсетях занимаются трусливые люди, у которых много свободного времени.

«Нормальные мужики, которым есть, чем заняться, в комментариях много времени не проводят – не сидят там и не переписываются.

Если ты не медийная личность, для которой это часть работы. А там сидят люди, которым делать нечего. А в нашей стране сейчас на 100% есть, что делать.

Соответственно, это либерастия какая-то, которая прячется. На улице по нему не скажешь, что это он что-то написал в комментарии.

Пишет комментарии кто? Те, кому дашь подсрачник и пыль из карманов пойдет. Пусть о себе подумают, у меня с самим собой диалог нормальный», – сказал Минеев.

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