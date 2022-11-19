Минеев про победу над Родригесом: «Краем глаза увидел очень уважаемых людей, которые пришли поболеть за меня. Я подумал, что не надо их расстраивать»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал победу над Фернандо Родригесом.

В рамках «Бойцовского клуба Рен ТВ» Минеев победил бразильца техническим нокаутом в третьем раунде в бою по правилам кикбоксинга.

«Настраивался на все пять раундов, но, честно сказать, он очень неудобный соперник, неординарный, и вес у него тяжелый.

Техника у него не кикбоксерская. Он не боксер, не кикбоксер. Удары бьет – попадает по затылку, промахивается. У него такие удары.

Там был момент, когда я потерял равновесие из-за того, что пропустил удар в область затылка. Я подумал, что не надо рисковать.

Краем глаза увидел очень уважаемых людей, которые пришли поболеть за меня. Я подумал, что не надо их расстраивать, нужно включаться.

В третьем раунде включился – это единоборства, здесь так бывает, что все заканчивается неожиданно», – сказал Минеев.

Владимир Минеев нокаутировал Фернандо Родригеса в третьем раунде

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