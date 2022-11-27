Стивенсон – Дэвису об их спаррингах: «Сука, нигга, заткнись. Не делай хайп на этом дерьме»

Теги полулегкий вес бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис натив Дэвин Хэйни контент Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версиям WBC и WBO Шакур Стивенсон резко отреагировал на слова Джервонты Дэвиса.

Шакура возмутился, что Дэвис рассказал о спаррингах со Стивенсоном и Дэвином Хейни, в которых Джервонта якобы доминировал над оппонентами.

«Сука, нигга, заткнись. Давай факты. Не делай хайп на этом дерьме. Я готов поспорить, что Дэвис не будет драться со мной.

Будь честен относительно нашего спарринга. Расскажи всем, как много ты узнал, работая со мной», – написал Стивенсон в соцсетях, а затем удалил посты.

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