Стивенсон – Дэвису об их спаррингах: «Сука, нигга, заткнись. Не делай хайп на этом дерьме»
Бывший чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версиям WBC и WBO Шакур Стивенсон резко отреагировал на слова Джервонты Дэвиса.
Шакура возмутился, что Дэвис рассказал о спаррингах со Стивенсоном и Дэвином Хейни, в которых Джервонта якобы доминировал над оппонентами.
«Сука, нигга, заткнись. Давай факты. Не делай хайп на этом дерьме. Я готов поспорить, что Дэвис не будет драться со мной.
Будь честен относительно нашего спарринга. Расскажи всем, как много ты узнал, работая со мной», – написал Стивенсон в соцсетях, а затем удалил посты.
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