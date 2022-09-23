Шакур Стивенсон провалил взвешивание и потерял титулы до боя с Робсоном Консейсао

В Нью-Джерси состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского вечера от Top Rank.

Участник главного события, чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе (59, 69 кг) превысил лимит весовой категории на 0,73 кг.

Американец отказался от повторного взвешивания. Таким образом, на кону поединка с Робсоном Консейсао (58,78) будут стоять чемпионские титулы только для бразильца.

«Я отдал все силы. Я был профессионалом на протяжении всей моей карьеры и делал вес, но мое тело просто больше не может сделать 130 фунтов. Мое здоровье должно быть на первом месте. В следующем бою я поднимаюсь в легкий вес», – объяснил Стивенсон проваленное взвешивание.

Бой Стивенсона и Консейсао состоится в ночь с 23 на 24 сентября.

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