Василий Ломаченко назвал топ-5 лучших легковесов

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях назвал топ-5 лучших легковесов на данный момент.

«Мне никогда не нравился этот вопрос, потому что нужно включать в рейтинг самого себя. Мне это не нравится.

Мне необходимо назвать себя в этом списке. Я не могу объяснить это.

Хэйни, Дэвис, возможно Исаак Круз, и Шакур Стивенсон. Вероятно, я поставлю Стивенсона на третье место, поэтому Хэйни, Дэвис, Стивенсон, Круз и Гарсия», – сказал Ломаченко.

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