Шакур Стивенсон был свидетелем убийства рэпера Takeoff

Чемпион WBO Шакур Стивенсон был рядом с рэпером Takeoff во время его убийства на вечеринке музыкального продюсера Джея Принса в Хьюстоне (США).

Сообщается, что на мероприятии было около 40 человек, включая известных рэперов Takeoff и Quavo. В 2:30 по местному времени раздалась стрельба из-за конфликта неизвестного мужчины и Quavo.

Мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Стивенсон был плечом к плечу с Takeoff, которого смертельно ранили.

«Покойся с миром», – написал Стивенсон, который не пострадал.

В сентября Стивенсон одержал победу решением судей над Оскаром Вальдесом.