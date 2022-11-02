Генри Сехудо: «Махачев станет двойным чемпионом. Таким же доминирующим, как Хабиб»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо уверен, что Ислам Махачев сможет завоевать пояс в полусреднем весе.
«Думаю, он станет двойным чемпионом. Таким же доминирующим, как Хабиб.
Правда, если Камару Усман не будет чемпионом, потому что я не верю, что они будут драться друг с другом.
Не знаю, как долго Камару будет выступать. Я лишь знаю, что тот, кто следующим возьмет пояс в полусреднем весе, встретится с Исламом», – сказал Сехудо.
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