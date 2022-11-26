Магомед Исмаилов – о киберспорте: «Это вредно, никакого развития»

Российский средневес ММА Магомед Исмаилов заявил, что не поддерживает киберспорт, считая его бесполезным.

Это вредно. Ты не развиваешься же. Ты играешь, но ты не развиваешься. Ты вот этой мышкой дергаешь, пальчиками жмешь. Никакого развития. Какой толк от этого? Ладно, давайте так: я хотя бы физически развиваюсь, правильно?

Даю интервью, мне нужно уметь разговаривать, формулировать свою мысли, быть активным. Делать все, чтобы вы сказали, например: «Че за тупой лысый?!»

И компьютеры мне в этом не помогут. Я не говорю, что там именно ММА... Именно спортивная составляющая должна быть.

Он тебя собирает, ты становишься более пунктуальным. Ты собираешься, идешь к своим целям, несмотря на трудности», – сказал Магомед.

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