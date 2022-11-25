Исмаилов про бой с Шлеменко: «Хватит ли мне бензина? Мы возьмем дополнительную канистру с собой»

Боец Магомед Исмаилов ответил на вопрос о выносливости в преддверии боя с на 13 в Екатеринбурге.

«Хватит ли мне бензина? Мы возьмем дополнительную канистру с собой. Поставим ее в углу – если что, в меня зальют его.

В реванше с Владимиром Минеевым было много факторов, сейчас я уже не хочу у них говорить. Было много интервью, где я что-то рассказывал о причинах поражения.

Конечно, мы устраним эти причины. Опять же – бой покажет. Зайду в клетку, а оценивать меня пусть начинают после третьего раунда.

Мое дело – выйти и драться, быть готовым к пятираундовому противостоянию. В любом случае меня судят по одному бою, где я сделал что-то не так.

Вот сейчас я десять раз скажу что-то хорошее, а потом один раз что-то плохое. Вот эти десять раз никто не увидит, все будут обсуждать одно плохое.

Ситуация была такая, что у меня было много противостояний, где я нормально себя чувствовал в третьем раунде. Но судят, исходя из поединка с Минеевым. Думаю, в будущем я закрою этот вопрос», – сказал Исмаилов.

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