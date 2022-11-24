Александр Шлеменко: «Хочу навязать Исмаилову темп с самого начала, чтобы он трех раундов не протянул»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с .

«Охарактеризовал бы Исмаилова как очень сильного соперника, разностороннего, очень обученного для ММА. Он неудобный - левша, еще и борец вдобавок. Поэтому очень хороший, очень опасный боец.

Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы еще быстрее устал, чтобы он трех раундов не протянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», – сказал Шлеменко.

Бой Шлеменко и Исмаилова 3 декабря возглавит RCC 13 в Екатеринбурге.

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