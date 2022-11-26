Магомед Исмаилов: «О бое со Шлеменко пока не думаю, мне нужно согнать много килограммов»

Российский средневес ММА Магомед Исмаилов поделился мыслями о предстоящем поединке .

«Настроение, будто через неделю бой будет. Вот такое настроение испытываю. Хорошее настроение, да? Честно сказать, сейчас больше мысли не о бое – вес подогнать надо.

А это одна из побед. Выйти и подраться – это одно. До этого нужно несколько побед одержать: закончить кэмп, не травмироваться.

После необходимо сделать вес и только потом ты дерешься. Поэтому мысли не о бое, а о сгонке. Мне нужно будет согнать много килограммов», – сказал Исмаилов.

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