Брат Исмаилова – о мотивации Магомеда в бою со Шлеменко: «Такого пояса в Дагестане еще нет»

Рамазан Исмаилов, тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, рассказал о мотивации брата в бою с .

Напомним, что поединок состоится 3 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять специальный пояс , на котором выгравированы прозвища бойцов – «Лысый хищник» и «Шторм».

«Это прекрасная возможность забрать пояс в Дагестан, впервые в истории. Такого пояса в Дагестане нет», – сказал Исмаилов-старший.

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