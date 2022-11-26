Брат Исмаилова – о мотивации Магомеда в бою со Шлеменко: «Такого пояса в Дагестане еще нет»

Теги Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко RCC 13 Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов, тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, рассказал о мотивации брата в бою с Александром Шлеменко.

Напомним, что поединок состоится 3 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять специальный пояс RCC, на котором выгравированы прозвища бойцов – «Лысый хищник» и «Шторм».

«Это прекрасная возможность забрать пояс в Дагестан, впервые в истории. Такого пояса в Дагестане нет», – сказал Исмаилов-старший.

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