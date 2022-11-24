Александр Шлеменко: «Бой с Исмаиловым будет высококлассным, что касается профессионализма и техники»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с .

«Я не люблю вешать ярлыки с приставкой «самый». Я бы просто сказал, что это будет интересный бой. Думаю, с этим никто не поспорит.

Вокруг этого поединка большой ажиотаж. Очень много людей его ждут. Плюс, мне кажется, это будет высококлассный бой, что касается всего: профессионализма, техники... На этом фоне этот бой будет выделяться от других.

Как пройдет встреча? Тут все непредсказуемо. Опять же, Мага – непростой боец. Он точно не мальчик для битья. У него по-любому заготовлено пару вариантов, если что-то пойдет не так. И для меня этот соперник сложный, так что посмотрим», – сказал Шлеменко.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится 3 декабря на RCC в Екатеринбурге.

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