О’Мэлли считает, что Стерлинг слишком разъедается между боями: «Чтобы быть чемпионом, нельзя быть таким большим»

Топовый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли считает, что чемпион дивизиона берет большие паузы между боями, потому что набирает много лишнего веса во внесоревновательный период.

«Я слышал, как Алджо говорил, что весит около 77 килограммов. Я такой: «Что за фигня?» Неудивительно, что он не хочет драться до июля.

Мой вес между боями составляет 71-71,5 кг. Я чувствую, что это пик. Если бы я весил 77 кг, то был бы чертовски большим.

Я не буду весить больше 72,5 кг, так как знаю, что мне придется делать вес. Если вы хотите стать чемпионом, то посмотрите на Адесанью. Он постоянно дерется.

Чтобы стать чемпионом, нужно быть к этому готовым. Тебе нельзя быть таким большим», – сказал Шон.

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