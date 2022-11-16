Стерлинг – о слухах про уход Яна из UFC: «Возможно, он повел себя эмоционально после боя с О’Мэлли»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался о слухах про возможных уход из промоушена.

Такая информация появилась после поражения россиянина в поединке с ’Мэлли, когда судьи отдали бой американцу раздельным решением.

«Я не понимаю его мотива в этой ситуации. Я думаю, что это было сразу после боя. Возможно, тогда он еще его не пересмотрел и повел себя немного эмоционально, ведь у всех нас есть эмоции.

Я могу понять, что он делает всю эту работу, тренируется, ездит, идет на жертвы, расстается с семьей, но поединок складывается не в его пользу. В близком бою ты чувствуешь, что тобой пренебрегают», – сказал Стерлинг.

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