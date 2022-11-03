Шон О’Мэлли: «Поединок с Верой будет крупнее, чем встреча со Стерлингом»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли назвал желаемого соперника.

«Я против Марлона Веры — это будет самый громкий бой в нашем дивизионе. С точки зрения просмотров поединок с ним будет крупнее, чем встреча с Алджамейном Стерлингом.

Я хочу получить процент с продаж PPV. Это то, о чем я должен поговорить с UFC.

Но да, я думаю, что этот поединок с Верой состоится в 2023 или 2024 году», – сказал О’Мэлли.

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