Шон О’Мэлли хочет драться с Марлоном Верой за временный титул UFC

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли предложил ввести временный титул в дивизионе, учитывая желание Алджамейна Стерлинга взять паузу.

«Я понимаю, что Алджо гоняет много веса. Наверное, он сейчас уже набрал до 75-77 килограммов и говорит, мол, не хочу снова гонять вес в ближайшие пару месяцев, хочу насладиться победой. Но он хочет ждать восемь месяцев…

Я все понимаю, но скажу, что главный претендент Шон О’Мэлли готов выйти в октагон в марте, и следующим парнем в очереди, по моему мнению, должен быть Марлон Вера.

Почему бы не разыграть временный пояс, обладатель которого сразится с Алджо, когда он будет готов? Какой матч сейчас будет более громким, чем я против Веры за временный титул?» – сказал О’Мэлли.

Вице-президент ACA – о судействе боя О’Мэлли и Яна: «Шон был результативнее в первом и третьем раундах»

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