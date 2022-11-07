Шон О’Мэлли хочет драться с Марлоном Верой за временный титул UFC
Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли предложил ввести временный титул в дивизионе, учитывая желание Алджамейна Стерлинга взять паузу.
«Я понимаю, что Алджо гоняет много веса. Наверное, он сейчас уже набрал до 75-77 килограммов и говорит, мол, не хочу снова гонять вес в ближайшие пару месяцев, хочу насладиться победой. Но он хочет ждать восемь месяцев…
Я все понимаю, но скажу, что главный претендент Шон О’Мэлли готов выйти в октагон в марте, и следующим парнем в очереди, по моему мнению, должен быть Марлон Вера.
Почему бы не разыграть временный пояс, обладатель которого сразится с Алджо, когда он будет готов? Какой матч сейчас будет более громким, чем я против Веры за временный титул?» – сказал О’Мэлли.
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