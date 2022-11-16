Кормье про бой Махачев – Волкановски: «Алекс талантливее и мастеровитее любого другого бойца»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил перспективы Алекса Волкановски в бою с Исламом Махачевым.
«Махачев будет немного тяжелее, но Волкановски не выглядел маленьким в октагоне, когда вышел, чтобы бросить вызов Исламу.
Алекс ниже, но, возможно, это иллюзия, потому что Ислам был в весе и форме, а Волкановски нет. Вне лагеря он выглядит немного крупнее. Алекс ведь сделал вес к UFC 280, но все равно не выглядел маленьким.
Этот парень талантливее и мастеровитее любого другого бойца. Вызов, который он бросил себе, такой же большой, как и любой другой, который принимали бойцы UFC, пытаясь стать двойным чемпионом.
Это будет сложно, но думаю, оба этих парня выдадут фантастический бой», – сказал Кормье.
Бой Махачева и Волкановски состоится 11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия).
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