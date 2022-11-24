Министр спорта РФ Матыцин: «Буду с интересом следить за подготовкой и боем Шлеменко – Исмаилов»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что будет наблюдать за противостоянием и .

«Мне всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство.

Буду с интересом следить за подготовкой и боем», – сказал Матыцин.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится 3 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге.

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