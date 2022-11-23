Директор RCC: «Шлеменко против Исмаилова – это в какой‑то степени событие уровня чемпионата мира»

Исполнительный директор RCC Николай Клименко ответил, почему бой и организовали 3 декабря – в дни чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

— Почему была выбрана дата именно 3 декабря? Были ли варианты провести это противостояние позднее?

— Декабрь – это месяц, когда мы традиционно завершаем год. Если брать дату, то 3 декабря была единственной свободной датой на площадке.

— Сейчас идет чемпионат мира по футболу в Катаре, и все внимание аудитории, интересующейся спортом, приковано к этому турниру. И многие промоутеры предпочитают воздержаться от проведения турниров в эти сроки. Не боитесь, что из матчей ЧМ у вашего турнира будет меньше аудитории?

— На самом деле я не вижу здесь глобальной проблемы. Соглашусь, аудитория может пересекаться, но глобально это никак не повлияет ни на продажу билетов, ни на просмотры.

ММА – это другой вид спорта, у которого есть свой зритель. На первом этапе мы продали все билеты, когда придет очередь VIP мест, они закончатся за один день.

Шлеменко vs Исмаилов – это в какой то степени тоже событие уровня чемпионата мира. Кстати, лично я вообще не слежу за футболом.

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