Камил Гаджиев: «Если бы Шлеменко и Илич подрались еще раз, то бой закончился не так»

Российский промоутер прокомментировал поражение от Александра Илича на 12.

«Считал Шлеменко фаворитом, несмотря на то что изначально я понимал, Илич это — не мальчик для битья, который едет в Россию за чеком. Было понятно, что он серьезная оппозиция для Шлеменко, он антропометрически неудобный оппонент.

Но развязка оказалась сверхнеожиданной, очень быстрой. Саша проиграл действием, то есть здесь Илич поймал Шлеменко, используя свою антропометрию. Он просто поймал Шлеменко ударом колена, и дальше было уже дело техники.

Может быть, у Саши не было должной концентрации в самом начале поединка. Как говорится, «еще не проснулся».

Если спросите, стал ли менее интересным поединок Шлеменко и Исмаилова после того, что произошло вчера, я скажу, что да. Сейчас я бы посмотрел на реванш между Шлеменко и Иличем.

Если бы они подрались еще раз, то бой бы не закончился так. Позволю предположить, что Александр Шлеменко этот поединок бы выиграл», – считает Гаджиев.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

Магомед Исмаилов: «Нам нужно подраться с Иличем до моего противостояния со Шлеменко»