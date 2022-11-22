разработал план возвращения в октагон, сообщает MMA Junkie. Изначально соперником «Боунза» должен был стать , однако переговоры с бывшим чемпионом в тяжелом весе не увенчались успехом.

Теперь главным вариантом для Джонса стал бой за титул против в ночь на 6 марта на UFC 285.

Если чемпион не успеет восстановиться от травмы колена, то соперником Джонса станет . Будет ли для этого поединка введен временный титул, источник не сообщает.

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