Джонс подерется за титул с Нганну. Если Фрэнсис не восстановится от травмы, то Джон сразится с Блейдсом (MMA Junkie)
UFC разработал план возвращения Джона Джонса в октагон, сообщает MMA Junkie. Изначально соперником «Боунза» должен был стать Стипе Миочич, однако переговоры с бывшим чемпионом в тяжелом весе не увенчались успехом.
Теперь главным вариантом для Джонса стал бой за титул против Фрэнсис Нганну в ночь на 6 марта на UFC 285.
Если чемпион не успеет восстановиться от травмы колена, то соперником Джонса станет Кертис Блейдс. Будет ли для этого поединка введен временный титул, источник не сообщает.
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