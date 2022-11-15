Ислам Махачев поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

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UFC обновил рейтинги после 281-го турнира в Нью-Йорке в минувшие выходные.

Экс-чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья, проигравший нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре, опустился на шестое место в общем рейтинге.

Позиции в списке P4P улучшили обладатель пояса в полусреднем весе Леон Эдвардс – британец стал третьим. И Ислам Махачев – чемпион легкого веса занял вторую строчку.

В общем рейтинге у женщин чемпионка минимального веса Вэйли Чжан стала третьей.

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