Ислам Махачев поднялся на второе место в общем рейтинге UFC
UFC обновил рейтинги после 281-го турнира в Нью-Йорке в минувшие выходные.
Экс-чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья, проигравший нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре, опустился на шестое место в общем рейтинге.
Позиции в списке P4P улучшили обладатель пояса в полусреднем весе Леон Эдвардс – британец стал третьим. И Ислам Махачев – чемпион легкого веса занял вторую строчку.
В общем рейтинге у женщин чемпионка минимального веса Вэйли Чжан стала третьей.
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