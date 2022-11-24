Абдель-Азиз – Конору: «Твой бывший парень подал на тебя в суд? Вы, ребята, стоите друг друга»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Артем Лобов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на иск Артема Лобова к Конору Макгрегора.

Ирландский боец российского происхождения требует у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях 5% доли от продажи контрольного пакета акций бренда виски.

«Твой бывший парень подал на тебя в суд? Потому что ты украл его идею.

Он был причиной того, что тебя разбили. Это называется карма.

Вы, ребята, стоите друг друга», – написал Абдель-Азиз.

Лобов подал в суд на Конора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций

Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»

 

 

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