Абдель-Азиз – Конору: «Твой бывший парень подал на тебя в суд? Вы, ребята, стоите друг друга»

Менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на иск к .

Ирландский боец российского происхождения требует у экс-чемпиона в двух весовых категориях 5% доли от продажи контрольного пакета акций бренда виски.

«Твой бывший парень подал на тебя в суд? Потому что ты украл его идею.

Он был причиной того, что тебя разбили. Это называется карма.

Вы, ребята, стоите друг друга», – написал Абдель-Азиз.

Лобов подал в суд на Конора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций

Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»