Абдель-Азиз – Конору: «Твой бывший парень подал на тебя в суд? Вы, ребята, стоите друг друга»
Менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на иск Артема Лобова к Конору Макгрегора.
Ирландский боец российского происхождения требует у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях 5% доли от продажи контрольного пакета акций бренда виски.
«Твой бывший парень подал на тебя в суд? Потому что ты украл его идею.
Он был причиной того, что тебя разбили. Это называется карма.
Вы, ребята, стоите друг друга», – написал Абдель-Азиз.
Лобов подал в суд на Конора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций
Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»
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