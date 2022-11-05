Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»

Чемпион UFC в легком весе высказался о переходе в другой дивизион.

«Насчет перехода вниз на весовую категорию – нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой.

Нужно будет гонять столько веса. А подняться в другую весовую категорию было бы интересно. Я люблю соперничать, люблю вызовы.

Для моей карьеры и истории это было бы интересно», – сказал Махачев.

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