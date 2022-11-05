Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о переходе в другой дивизион.

«Насчет перехода вниз на весовую категорию – нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой.

Нужно будет гонять столько веса. А подняться в другую весовую категорию было бы интересно. Я люблю соперничать, люблю вызовы.

Для моей карьеры и истории это было бы интересно», – сказал Махачев.

Хавьер Мендес: «Махачев защитит титул против Волкановски, а затем сразится с Дариушем»

Чейл Соннен: «Майкл Чендлер мог бы остановить тейкдауны Махачева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные