Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о переходе в другой дивизион.
«Насчет перехода вниз на весовую категорию – нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой.
Нужно будет гонять столько веса. А подняться в другую весовую категорию было бы интересно. Я люблю соперничать, люблю вызовы.
Для моей карьеры и истории это было бы интересно», – сказал Махачев.
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