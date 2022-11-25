Гловер Тейшейра: «Планирую подраться с победителем боя Анкалаев – Блахович. Я заслужил это»

Ветеран ММА Гловер Тейшейра считает, что должен подраться с победителем титульного боя между и .

Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшеры 10 декабря на 282 из-за травмы плеча. За вакантный пояс подерутся Анкалаев и Блахович.

«Думаю, я буду драться с победителем этой пары, потому что я все еще претендент номер один.

Конечно, они вправе дать эту возможность кому угодно. Они могут взять кого-то даже не из рейтинга. Это их дело, они могут делать все что захотят.

Я не знаю, какие у них там планы, но я здесь и меня нельзя игнорировать. Мой план состоит в том, чтобы подраться с победителем. Я заслужил это», – считает Тейшейра.

Дэйна Уайт про срыв боя Прохазка – Тейшейра: «Нам повезло, что в карде присутствует такой парень, как Анкалаев»

Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»